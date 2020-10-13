النقابة تخاطب رئيس الوزراء لسد عجز الأطباء البيطريين وتتواصل مع هيئة سلامة الغذاء

أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، أهمية دور مهنة الطب البيطري في الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، والرقابة على تداول الأغذية؛ وفقًا لأحكام القوانين بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري بشكل سليم من خلال صحة وسلامة الغذاء.

وأصدرت النقابة العامة، بيانًا بشأن ما أثير بخصوص تعيينات هيئة سلامة الغذاء، بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع طارئ لهيئة المكتب مساء اليوم، تضمن:

1- تؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين دعمها الكامل ومساندتها للدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

2- قامت النقابة العامة بعمل مذكرة تفصيلية لتوجيهها لرئيس الوزراء، مؤكدة ضرورة تحديد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء لعرض بعض مشاكل المهنة وأهمها مشكلة التعيينات لسد العجز الشديد في الجهات المختلفة.

3- تم التواصل مع الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء الذي أكد من خلال الاتصال على احترامه الكامل لمهنة الطب البيطري وان الهينة تحتوي على عدة تخصصات ولكن لن يتم التداخل بين هذه التخصصات، وأكد أيضا أنه لن يتم المساس باختصاصات الأطباء البيطريين داخل هيئة سلامة الغذاء وأن تكليف الصيادلة" ليس له أدني علاقة بطبيعة عمل أو اختصاص الأطباء البيطريين في الهيئة.

4 - تؤكد النقابة العامة على حرصها الدائم على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والأطباء البيطريين.

5- تؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين علي تواصلها المستمر مع الجهات المعنية من رئاسة الوزراء وهيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة للتأكيد على أحقية الأطباء البيطريين في القيام بمهامهم التي نظمها القانون لحماية.

6- تؤكد النقابة العامة على انتمائها كعضو داخل اتحاد نقابات المهن الطبية مؤكدة بالاخص علي علاقتها الطيب.

7- تؤكد النقابة العامة إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر عن كثب.