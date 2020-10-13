انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر وأعداد المصابين والمتوفين بالفيروس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد منذ قليل، تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات فيروس كورونا عن يوم الإثنين 12 أكتوبر الجاري، وذلك وسط حالة من الزيادة الطفيفة بالإصابات مقارنةً بأعداد الأمس.

بيان الصحة حول المصابين والمتوفين بفيروس كورونا اليوم الإثنين 12 أكتوبر

وجاء تقرير الصحة اليوم كما يلي:

أولاً| الحالات المتعافية اليوم فقط بلغت 55 حالة جديدة.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية بشكل كامل حتى الآن وبعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، 97743 حالة حتى الآن.

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ثالثاً| إصابات اليوم بلغت 132 حالة.

رابعاً| إجمالي الإصابات حتى اليوم بلغت 104648 حالة حتى اليوم.

خامساً| حالات الوفاه اليوم بلغت 10 حالات.

سادساً| إجمالي حالات الوفاه بفيروس كورونا حتى اليوم 6062 حالة.