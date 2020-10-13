شاهد .. نصر سالم : الجندى المصرى لا يهاب الموت .. وأثبت بطولته فى كل الحروب

وقال اللواء نصر سالم، خلال حوار له مع الإعلامى أيمن عدلى، عبر التليفزيون المصرى، إن الجيش لديه رجال يحرصون على الموت أكثر من حرص عدوهم على الحياة.
وَرَدَّ اللواء نصر سالم، على كل من يشكك فى شجاعة واستبسال الجندى المصرى، بأن شبابا بعمر الزهور فى سيناء لا يهابون الموت، رغم علمهم أن هناك عبوة أو لغما من الممكن أن ينفجر فيهم، أو أنه من المحتمل أن يستهدف بنيران العدو.
وقال: "الجندى المصرى أثبت شجاعته وثباته فى كل الحروب"، مضيفًا: "اللى ما درسش الجيش المصرى هو اللى مش فاهم".
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