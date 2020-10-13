شاهد .. خبير : تنسيق أمنى بين مصر والكويت لمواجهة تغلغل الإخوان

وقال الشرنوبى، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن التنسيق الأمنى بين مصر والكويت يتم فى محاولة لتسكين السطح الخليجى الذى يتغلغل التنظيم فيه، مشيرًا إلى أن خطورة الوضع فى الكويت تتمثل فى انتشار الإخوان داخل المجتمع الكويتى.

وأضاف، أن معظم من سلمتهم السلطات الكويتية كانوا مطلوبين للعدالة، ودخلوا إلى الكويت بإجراءات بها تحايل، وتخلى عنهم التنظيم وأصبحوا كباش فداء.

وأوضح الشرنوبى، أن هناك صراعات دائمة داخل التنظيم منذ أيام حسن البنا حتى القائمين حاليا، وهو ما يستفيد منه التنظيم من خلال تحويل مشهد الإدارة إلى حالة ضبابية.