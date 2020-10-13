شاهد .. نقيب مهندسى كفر الشيخ : تعليق العمل بالنقابة بسبب كورونا

وقال خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية، إنه تم تعليق العمل بنقابة المهندسين بالمحافظة لمدة أسبوع لاكتشاف ما إذا كان هناك إصابات أخرى.
وأضاف المهندس عبد السميع يوسف، أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتعقيم مقر النقابة بشكل كامل، محذرا من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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