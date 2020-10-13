فيديو .. عاطف الحاسية : مصر وضعت الأساس فى التفاوض بشأن الأزمة الليبية

قال عاطف الحاسية مستشار وفد مجلس النواب الليبى فى المحادثات الليبية، إن مفاوضات القاهرة جزء أساسى من محادثات التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا، مضيفا أن مصر لها تأثير قوى جدا.





وأضاف عاطف الحاسية، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر": "سعداء بأن مصر تحتضن هذا النوع من المفاوضات بين الأطراف الليبية لأن علاقة ليبيا بمصر شديدة القدم والمصلحة المشتركة تستدعى الوساطة المصرية".

وتابع: "بالرغم من الاعتراف الدولى باتفاق الصخيرات، إلا أن تأثير الدول المجاورة يجب أن يكون فاعلا فى تسوية سياسية خارج الصندوق، ومن هنا أصبح دور مصر مهمًا جدًا، وخاصة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر لن تسمح بالتدخل فى الشأن الليبى".

وأوضح مستشار وفد مجلس النواب الليبى، أن اعتبار مصر مدينتى سرت والجفرة خطا أحمر، هو ما وضع الأساس فى التفاوض بشأن الأزمة الليبية.

وواصل: "المأمول من هذه المفاوضات أن تضع إطارا دستوريا وقانونيا لما يمكن الوصول إليه فى الاتفاق السياسى للانتقال إلى رئيس ونائبين فى مجلس رئاسى جديد تنتقل به المؤسسات الحكومية إلى منطقة سرت لطرد الميليشيات منها".

وأردف: "هناك مسودة دستورية فى ليبيا بها مشاكل كبيرة جدا، لأنها صيغت فى فترة خطيرة جدًا، حيث كان الجيش منخرطًا فى الحرب على الإرهاب فى كل مكان، وكان الشعب الليبى غير مستقر"، مشيرًا إلى أن الوقت غير مناسب لطرح هذا المسودة للاستفتاء العام لعدم توافر الاشتراطات الأساسية فى الاستفتاءات وهى الأمن والاستقرار.