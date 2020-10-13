طقس اليوم الثلاثاء: مائل للحرارة لطيف ليلا فى القاهرة.. وعظمى العاصمة 30

وذكرت الهيئة، أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارًا، فيما يكون معتدلا على السواحل الشرقية، مع شبورة مائية صباحا، كثيفة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة.
وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس على جنوب سيناء، حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على وسط سيناء.
أما طقس شمال الصعيد، حار نهارًا، لطيف ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد فشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
وتتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
درجات الحرارة
وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 والصغرى 20، وفى الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22.
أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.
وعلى دمنهور فالعظمى 30 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 19.
وتسجل درجات الحرارة فى محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 23 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى و 24 للصغري.
نسبة الرطوبة
وعن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى فتصل إلى 78% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.
وفى شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغرى.
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