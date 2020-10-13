مختار جمعة: 2021 عام التوسع فى العلم والوعى بوزارة الأوقاف

وأضاف فى بيان، اليوم، الثلاثاء، أنه فى هذا العام سيتم التوسع فى البرامج التدريبية وتنوعها، وتوزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة.
وتابع الدكتور محمد مختار جمعة: "كما يشهد 2021 التوسع فى منح الماجستير المجانية التى توفرها الوزارة لجميع العاملين بها، إضافة إلى البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف، والتوسع فى الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل فى فهم صحيح النص، والتركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته، والإعلان عن العديد من المسابقات الفكرية والبحثية التى ترتكز على التفكير والفهم والاستنباط، مع العمل الجاد على نشر الوعى الحقيقى المستنير".
ويشهد الإسهام الجاد فى التحول من ثقافة النخبة أو الخاصة إلى ثقافة مجتمع، من خلال التعاون الجاد مع جميع الموسسات الدينية والتربوية والثقافية والفكرية والشبابية والإعلامية المعنية ببناء وصناعة الوعى.
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