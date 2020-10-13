حدث ليلا.. 7 رجال قتلوا طفلا أمام والدته ثم اغتصبوها.. الشرطة الكندية تحقق في تهديدات ضد مسجد بـ تورونتو

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق الذي ولد في 13 أكتوبر من عام 1899 ورحل عن دنيانا في 2 سبتمبر من عام 1964.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في انخفاض عن اليوم السابق.

تضاعفت آلام سيدة، مرتين، حيث كانت المرة الأولى عندما قُتل ابنها البالغ من العمر 5 سنوات أمام عينيها، والمرة الثانية؛ عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل 7 رجال.

أعلن كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بداية استخدام لقاح "سبوتنيك V" الخاص بفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر الجاري، وأوائل نوفمبر المقبل.

أعلنت الشرطة الكندية أنها تجري تحقيقات بعد أن تلقى مسجد في تورونتو رسائل تهديد، يوم السبت، تستهدف حياة أعضائه. ووفقا للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، فإن واحدة على الأقل من الرسائل التي تم إرسالها يوم السبت، هددت بشن عمليات إطلاق نار جماعية مماثلة لتلك التي وقعت في عام 2019 في مسجدين في نيوزيلندا خلفت 51 قتيلا.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، أن مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومي مصري وعربي.

حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون اي". وتحدث شوقي عن ملامح العام الدراسي الجديد قبل انطلاقه بأيام، وشرح طريقة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.