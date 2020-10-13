اليوم.. مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

والتقى أمس الإثنين، سامح شكرى، وزير الخارجية، بنظيره العراقى، فؤاد حسين، وعقدا مباحثات ثنائية.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فؤاد حسين، حيث تسلم رسالة من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.