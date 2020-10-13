بعد فيديو مذبحة الأقباط.. الأنبا مرقس لـ دوت الخليج: لا نحب أن يرى الأطفال هذه المشاهد

علق الأنبا مرقس، أسقف شبرا، على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال يؤدون مسرحية لتمثيل مشاهد ذبح الأقباط على يد الجماعات الإرهابية، والتي حدثت في ليبيا في فبراير 2015.

وقال الأنبا مرقس لــ "دوت الخليج": "لا نفضل أن يرى الأطفال عذابات الشهداء، لكن أمجاد الاستشهاد ومكانة الشهداء".

وأثار مقطع الفيديو غضب وجدل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يظهر الفيديو تقديم إحدى الكنائس الأرثوذكسية، أطفالا يؤدون مشهدا تمثيليا لعملية ذبح الأقباط في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وهي الحادثة التى وقعت قبل 5 أعوام.

وظهر الأطفال خلال مقطع الفيديو، وهم يرتدون زي الإعدام باللون البرتقالي، وأيديهم مغلولة خلف ظهورهم، ويسيرون في صف واحد بانتظام، في دور الضحايا الذين تم ذبحهم، وبجوارهم يسير شخصان ملثمان يمثلان الإرهابيين.

