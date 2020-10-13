شاهد.. استمرار عمليات تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية

جاء ذلك تنفيذًا للخطة التى تتبعها وزارة النقل لتطهير وسائل المواصلات التابعة لها، ووفقًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، باتخاذ جميع الإجراءات للوقاية من انتشار كورونا.

فى سياق آخر، تابع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أمس الإثنين، أعمال التطوير بورش اير ماس "عنابر بولاق بالسبتية" وفقًا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها، وتأكيد أهمية الدور الذى تقوم به الورشة فى سبيل تجهيز الجرارات وعمل العمرات اللازمة لها، وكذلك متابعة ما تم نهوه من أعمال تجديدات بالورش.