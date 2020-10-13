فيديو.. محافظ الدقهلية يطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز دكرنس

شن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، بمشاركة هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، للتفتيش والمتابعة للخدمات المقدمة للمواطنين بمركز دكرنس برفقة متدربى البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة.





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