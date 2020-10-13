بعد إصابة ساسي.. تعرف على نتيجة تحاليل كورونا لبعثة الزمالك قبل لقاء الرجاء

سيطرت حالة من الترقب على مسئولي الزمالك بعد إعلان الزمالك عن إصابة فرجاني ساسي لاعب الوسط بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده وقبل السفر إلى النمسا، من أجل مواجهة منتخب نيجيريا وديًا، إلا أن اللاعب خرج وأعلن دخوله الحجر الصحى الاختياري لمدة 5 أيام فى تونس بعدما اختلط بحالة إيجابية بفيروس كورونا أثناء وجوده فى معسكر منتخب بلاده، وحرص الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور أسامة محمد، على التواصل مع فرجانى ساسى، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

ومن المقرر، أن يعقد البرتغالى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبى الفريق للحديث معهم حول أهمية مباراة الرجاء المرتقبة، وضرورة حسمها والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب تُريح الفريق فى لقاء العودة بمصر، وذلك لتجنب أى مفاجآت قد تشهدها المباراة فى المغرب، وذلك بعدما حصل الجهاز الفنى للفريق على تسجيلات للقاء الأخير للرجاء فى الدورى المغربى أمام الجيش الملكى، والذى جمع بينهما مساء الأحد الماضى، وشهد فوز الرجاء بهدفين مقابل هدف، ليحسم بهذا لقب الدورى المغربى قبل أيام من مباراته أمام الزمالك، ولذا يحرص الجهاز الفنى للأبيض على الوقوف عن أبرز نقاط القوة والضعف للفريق المغربى.

وتتجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المغرب، على متن طائرة خاصة، من أجل تجنب الإرهاق والمشاقة للاعبين بدلاً من السفر عبر ترانزيت؛ وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء البيضاوى المغربى، لخوض مباراة الذهاب فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس، والتى تُعد ضربة البداية فى هذا الدور حيث سيقام لقاء العودة فى مصر يوم 24 من الشهر نفسه.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير، على ملعب النادى بميت عقبة، تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، ظهر اليوم، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب، وسيشهد المران خضوع أساسيين الأبيض الذين خاضوا مباراة الفريق أمام حرس الحدود، التى أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، لعمليات الاستشفاء، مع تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من لقاء حرس الحدود، وذلك حتى يكون اللاعبين فى أفضل جاهزية فنية وبدنية لهم قبل موقعة الرجاء المغربى المرتقبة، بينما تأكدت سلامة البعثة البيضاء المغادرة إلى المغرب، بعدما أثبتت تحاليل فيروس كورونا، التى خضع لها جميع أفراد البعثة سلامتهم التامة، حيث جاءت جميع العينات سلبية، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، على خضوع الجميع لمسحات فيروس كورونا، قبل 72 ساعة من السفر، وفقًا للإجراءات المتبعة لعملية للسفر إلى المغرب، وذلك لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.