برعاية السياحة والرياضة.. الأهرامات تشهد منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2020

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2020 البلاتينية للرجال وللسيدات تحت سفح الأهرامات، والتي ستستمر حتى السابع عشر من أكتوبر الحالي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

وبحسب بيان، تشهد البطولة مشاركة 96 من أفضل لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث سيتنافس اللاعبون على مجموع جوائز مالية تصل إلى 540 ألف دولار مقسمة بين الرجال والسيدات، والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الإسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا. تأتي استضافة البطولة بعد شهور من إيقاف جميع بطولات الإسكواش العالمية، بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما سيجري بث مباريات البطولة مباشرةً على قناة أون تايم سبورتس، بجانب قنوات بث متعددة حول العالم، بالإضافة إلى تعاقد إدارة البطولة مع موقع تذكرتي لطرح التذاكر الكترونيًا. حيث شهد اليوم الأول فوز وتأهل كل من اللاعب علي فرج المصنف رقم 2 عالميا واللاعب مصطفى عسل رقم 18 عالميا إلى دور ربع النهائي في بطولة الرجال. هذا بالإضافة إلى تأهل اللاعبة نوران جوهر المصنفة رقم 1 عالميا واللاعبة هانيا الحمامي المصنفة رقم 6 عالميا إلى دور ربع النهائي في بطولة السيدات.

صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – البنك التجاري الدولي – مصر أن CIB ليس مجرد بنك لكنه جزء لا يتجزأ من المجتمع والذي بدوره يقوم بتعزيز مجهوداته من أجل تنمية المجتمع المصري. لذلك يعتز البنك بدعم رياضة الإسكواش في مصر، كما نتطلع إلى رؤية المواهب من أبطال اللعبة في مختلف المحافل الدولية.

من جانبه أكد حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB أن البنك يدرك منذ وقت طويل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها لاعبو الإسكواش في مصر، حيث يستحوذ أبطال مصر على التصنيفات العالمية للسيدات والرجال والناشئين.

ولقد قام البنك التجاري الدولي باختيار الإسكواش كجزء من برنامج المسئولية المجتمعية للبنك نظرًا لإسهامات اللعبة في تطوير المجتمع الرياضي فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر المرموقة على مستوى العالم. ويشرفنا أن ندعم أبطال الإسكواش المصريين، الذين أظهروا احترامهم وتفانيهم وإرادتهم للجميع حول العالم، فضلًا عن إلهام الجيل الجديد من المواهب الصاعدة.

وأعرب عمرو منسي -مدير البطولة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة IEVENTS " يسعدني أن أرى حلمي يتحقق عام بعد عام، تحت سفح الأهرامات. فرؤية أبطالنا يتنافسون ويتصدرون التصنيفات العالمية، يذكرني بالجهد المبذول من جميع الأطراف وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، من أجل استضافة بطولة "سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020 البلاتينية للرجال والسيدات" في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأشاد منسي بالدعم المستدام من البنك التجاري الدولي CIB لمنصة الإسكواش عبر الأعوام الماضية، بجانب جهود كل الجهات المعنية بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية المقررة من الاتحاد المصري للإسكواش واتحاد المحترفين للإسكواش. وأكد منسي على ترحيبه بالجماهير في باقي أيام البطولة معلقا "لقد عملنا جاهدين لخلق بيئة آمنة للجمهور، ليتمكن مواطنينا وضيوفنا من الاستمتاع برياضة الإسكواش العالمية وسط لاعبيهم المفضلين".

والجدير بالذكر أن مباريات الدور التمهيدي بدأت في اليوم العاشر والحادي عشر من أكتوبر بملاعب نادي New Giza، وقد تأهل للدور الثالث كل من اللاعب طارق مؤمن المصنف رقم 4 عالميا واللاعب مروان الشوربجي المصنف رقم 7 عالميا في بطولة الرجال. هذا إلى جانب تأهل اللاعبة نور الطيب المصنفة رقم 4 عالميا للدور الثالث في بطولة السيدات.