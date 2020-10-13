وزير النقل يتابع أعمال نقل المرافق المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل الاجتماع الاسبوعي للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري للجنة وذلك بحضور ممثلي كافة الوزارات والمحافظات المعنية ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة ، والبترول والثروة المعدنية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الإتصالات والجيزة والقاهرة والقليوبية).

استعرض الوزير تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق وفقا للخطة الزمنية المعدة من كل جهة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحي ) حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بهذه الخطة والعمل على مدار الساعة وتكثيف الاعمال لسرعة نهو كافة الاعمال وعلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لإزالة أي معوقات.

كما أكد على أن أي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية.

كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بموافاته بتقارير يومية عن تقدم الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، و التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائرى.