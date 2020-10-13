وزير التنمية يرفع درجة الاستعداد بالمحافظات قبل انتخابات النواب

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، توجيهات إلى المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات والتى ستنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد يومى 24 و25 أكتوبر الحالى فى 14 محافظة.





كما وجه وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف تنفيذ أى قرارات صادرة بتعديل مسميات المدارس المتخذة كمراكز انتخابية حتى انتهاء العملية الانتخابية فى 14 ديسمبر القادم وذلك تيسيراً على الناخبين للوصول إلى لجانهم ودون حدوث أى لبس أو غموض قد ينشأ نتيجة تغيير المسمى.

كما طالب اللواء شعراوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية وعدم الانحياز لمرشح دون آخر والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جميع الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة حظر أى دعاية انتخابية بالوحدات المحلية أو أى منشآت حكومية داخل المحافظات مع التأكد من التزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية فى الشوارع والميادين منعاً للتشوهات البصرية والحفاظ على الشكل الحضارى.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة إجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان قبل التصويت وبعده والتقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعى أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين وذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة.

كما طالب اللواء شعراوى المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى، موضحاً أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بمراجعة الدروس المستفادة من عملية تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة لتلافى أى سلبيات أو معوقات والعمل على تذليلها والاستفادة من الايجابيات التى تحققت.