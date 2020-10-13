الإفتاء: الجماعات الإرهابية وقنواتها تحرف تصريحات المفتى

وكشفت الدار فى بيان، اليوم، عن تعمُّد تحريف الجماعات الإرهابية وأبواقها لتصريح مفتى الجمهورية الأخير فى أحد برامجه على إحدى القنوات الفضائية حول تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون، وزيادة وتيرة الإسلاموفوبيا فى الغرب، ووضع المراكز الإسلامية فى الغرب، حيث زعمت هذه الجماعات الإرهابية أن مفتى الجمهورية قال: إن نصف مسلمى الغرب من الدواعش، وهو ما لم يقله مفتى الجمهورية، بل أكد فى تصريحاته عندما سئل عن وضع المراكز الإسلامية: "نحن درسنا هذه المسألة فى 2016، وجدنا أن أعداد الأوربيين فى تنظيم داعش يتزايد إلى أن وصل إلى ما يقرب من 50 % من المسلمين الذين يعيشون فى أوربا من الجيل الثالث والثانى"، فى إشارة إلى الانتباه لظاهرة المقاتلين الأجانب فى صفوف داعش.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أنها تولى ملف الجاليات المسلمة فى الغرب عناية خاصة، وأنها تبذل الكثير من الجهود من أجل العمل على ترسيخ مسألة اندماج المسلمين فى الغرب، ودفع جهود العيش السلمى فى مجتمعاتهم، مشيرة إلى أن تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام فى الغرب تحتاج إلى مجهود دعوى كبير، خاصة بعد انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا فى الدول الغربية، وإلصاق كل عمل إرهابى يحدث هناك بالإسلام زورًا وبهتانًا.

وأضافت الدار فى بيان لها، أن فضيلة مفتى الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقى علام، بذل الكثير من الجهود والمبادرات المهمة التى تتعلق بقضية الاندماج الإيجابى للمسلمين فى الغرب، وكيف يمكن أن يمثل المسلمون هناك حلقة وصل للحوار الحضارى والتواصل الثقافى والفهم والاستيعاب المشترك، دون ذوبان، أو فرض أنماط ثقافية ودينية معينة على أصحاب المعتقد من الجانبين.

ولفتت دار الإفتاء النظر إلى وجود محاولات خسيسة من قِبل جماعات الفتنة للصيد فى الماء العكر، وإحداث وقيعة بين عموم المسلمين ورموزهم الدينية الرسمية، مشددة على أن قضية اندماج المسلمين فى الغرب تشغل قلب فضيلة المفتى وعقله، وأنه لطالما كان من أبرز المدافعين عنها وعن الوجود الإسلامى فى الغرب بشكل عام، فضلًا عن تأكيده المستمر على أن الوجود الإسلامى فى الغرب ليس وجوداً طارئًا أو استثنائيًّا، ولم تعد الجاليات مجرد جماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبحوا جزءًا من النسيج الاجتماعى لسكان تلك البلاد.

وأشارت الدار فى بيانها إلى ضرورة التنبه إلى تفاقم قضية الإسلاموفوبيا خلال السنوات الأخيرة، التى كان من أهم أسبابها نشاط المراكز الإسلامية المتطرفة، وخاصة فى أوروبا، حيث سيطر على تحركاتها وتوجهاتها عاملا المال والسياسة، ودخول تركيا على خط إقامة تلك المراكز، ودعم وتمويل المساجد فى أوربا، فيما يعتبره البعض جزءًا من مخطط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإعادة الاعتبار لتركيا الإسلامية–العالمية، ومن ثم أصبحت تلك المراكز حاضنة لتفريخ الإرهاب فى الغرب.

كما أدت إلى تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا فى ظل الخوف الغربى من التطرف، وأصبحت الظاهرتان (الإسلاموفوبيا والتطرف) تغذى إحداهما الأخرى فى دائرة جهنمية مفرغة يعانى المسلمون والعالم من آثارها، فضلًا عن أن ملف الإسلام فى الغرب، سواء فيما يخص المهاجرين أو المسلمين المنتمين إلى تلك الدول الغربية، من الملفات التى خضعت كثيرًا لسيطرة الفكر المتطرف، ويجرى تغذيتها بالأفكار المتطرفة التى أوجدت حالة من العداء والكراهية والانعزال الحقيقى والشعورى بين المسلم وبين هذه المجتمعات.

وأشارت دار الإفتاء إلى جهود فضيلة مفتى الجمهورية فى هذا الإطار، مؤكدة أن العالم شهد جولات مهمة لمفتى الجمهورية فى سياق سعيه للتواصل مع المسلمين فى شتى بقاع الأرض، ولتصحيح صورة الإسلام وتقديم الدعم للمسلمين، مؤكدة أن موجات الإسلاموفوبيا تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بشكل بالغ، نظرًا للصورة الإعلامية الغربية المشوهة التى يجرى تصديرها عن المسلمين منذ الثمانينيات والتسعينيات.

وتابعت: ولا ريب أن دار الإفتاء المصرية بقيادة فضيلة الدكتور شوقى علام قد حملت على عاتقها تفكيك الفكر المتطرف ودحر الإرهاب داخليًّا وخارجيًّا لتفنيد مزاعم التيارات المتطرفة، وما تسوقه من مفاهيم خاطئة وفتاوى مغلوطة وصور مشوهة عن المسلمين فى الغرب.

وشددت دار الإفتاء فى بيانها على أن فضيلة المفتى يضع قضية الإسلاموفوبيا نصب عينيه، حيث يعتنى بكافة الخدمات الإفتائية الموجهة إلى الأقليات المسلمة وكيفية إعدادها ومعالجتها، وتقديم كافة الاستشارات الإفتائية الممكنة التى تحتاجها تلك الأقليات.

كما أكدت على أن ملف الإسلام فى الغرب، وبخاصة فى أوربا، هو بحاجة إلى مراجعة ومكاشفة، للوقوف على مواطن الأزمة فضلًا عن أهمية الحوار والنقاش حول الأمر، مشيرة إلى دعوة فضيلة مفتى الجمهورية الجميع إلى دراسة الإسلام دراسة موضوعية، وليس من خلال أعمال فئة قليلة تتبنى الأفكار المتطرفة.

واختتمت الدار بيانها مشددة على أن أوضاع الجاليات المسلمة فى الغرب كانت وستظل محور اهتمام متزايد للدار ولفضيلة المفتي؛ لما تحدثه تلك الأوضاع من آثار على البيئات الداخلية فى الدول التى تئوى تلك الجاليات، إضافةً إلى تأثير أوضاع تلك الجاليات على قضايا محاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على التعددية.