- 1/2
- 2/2
وتجسد الصور العلاقات بين القاهرة ودكا، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس وزراء بنجلاديش الشيخ مجيب الرحمن، والذى تولى منصب رئيس دولة بنجلاديش، ثم منصب رئيس الوزراء.
ووفقا لبيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أضيفت الصور إلى العرض المتحفى داخل المتحف لفترة معينة تكريمًا لهذا الإهداء.
وتُعد مصر من أوائل الدول التى اعترفت بسيادة واستقلال بنجلاديش، واستمرت الزيارات المتبادلة بين البلدين بدءًا من تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وتعد أول زيارة للرئيس السادات إلى بنجلاديش فى 25 فبراير 1974.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنجلادش تهدى مكتبة الإسكندرية صورا نادرة لـ السادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.