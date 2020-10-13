صور.. جامعة القاهرة: الكشف الطبى على 259 مواطنا بعشش السودان

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وأوضح الخشت، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم التوعية الصحية لنحو 50 سيدة حول سرطان الثدى والنظافة الشخصية، والتعامل مع 40 حالة فى مكافحة الإدمان وتحويل 12 منهم إلى صندوق مكافحة الإدمان لتلقى العلاج وتقديم الدعم النفسى لهم.
وأضاف أن القافلة توسعت فى تقديم خدماتها لأهالى منطقة عشش السودان، إذ تم تفعيل مبادرة صنايعية مصر والبدء فى تعليم بعض الحرف لنحو 50 شخصًا، إلى جانب البدء فى برنامج لمحو الأمية لأكثر من 30 شخصا، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية وتقديم بعض المساعدات الأخرى لسكان المنطقة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن القافلة التنموية الشاملة لعشش السودان ستستمر فى تقديم خدماتها المختلفة على مدار عام جامعى كامل فى إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة، وتفعيلًا لدور الجامعة المجتمعى لتوفير الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية، من خلال مساهمة الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة التى تضمها الجامعة فى مختلف التخصصات.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الشاملة لمنطقة عشش السودان، تضم نخبة متميزة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات، حيث تقدم القافلة الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية دون مقابل، ومنها إجراء الكشف الطبى، والعمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العينى، وتوفير المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، والتأهيل والدعم النفسى، ومحو الأمية، والتدريب على المشروعات والصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل.
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