جامعة بنها: الكشف الطبى على 11 ألف طالب من المرشحين للقبول بالكليات

وقال نائب رئيس جامعة بنها، فى بيان اليوم عبر صفحة محافظة القليوبية، إنه تم الكشف الطبى على 11 ألف طالب مستجد من المرشحين للقبول بكليات الجامعة المختلفة، مضيفًا أن الحفاظ على صحة الطلاب وتوفير المناخ الصحى داخل الجامعة هو الهدف الذى نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

وأشار سمير إلى أنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، إذ تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبى وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التى اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع.

وقال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بجميع كليات الجامعة لاستقبال الطلاب.

وأضاف المهدى أنه جرى توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بكل عيادة والحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا.