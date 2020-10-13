انطلاق فعاليات ندوة الإشراف على الانتخابات بحضور قيادات مجلس الدولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس، وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطنى.





وتشهد الندوة كلمات للعديد من القيادات على رأسها رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس. وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، إن الندوه تأتى فى إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة فى عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها. وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمى، أنه سيتم مناقشة الإشراف القضائى على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضى فى الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به خلال قيامه بتلك المهام. كما سيتم مناقشة الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.

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