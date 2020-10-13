محافـظ المنوفية: تمويل 14 مشروعا بأنظمة الرى الحديث دعما للمزارعين

قال إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم تمويل 14 مشروعا لدعم أنظمة الرى الحديث من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تصل إلى 5.5 % بدلا من 7% بحد أقصى 10 آلاف جنيه للفدان.





وأوضح محافظ المنوفية أن هذا التمويل يعد باكورة لتنفيذ أليات أنظمة الرى الحديث بمركزى الشهداء والسادات، موجها بتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على إستخدام النظم الحديثة والمطورة للرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة كونه مشروعا ذات عائد إقتصادى يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووافق على تمويل مشروعات الرى الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة بفائدة مخفضة تيسيرا على الفلاح.

وأشار اللواء علاء رشاد السكرتير العام إلى عقد العديد من اللقاءات بالتنسيق مع الزراعة والرى ونقيب الفلاحين وعدد من المزارعين لعرض الفكرة وتقديم القروض لصغار المنتفعين بفائدة مخفضة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدا المتابعة المستمرة والمعاينة لهذه المشروعات بعد استلام القروض وحتى بدء التنفيذ، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ يتم استرداد قيمة القرض والفوائد المستحقة حفاظا على المال العام ومنع إهداره.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة من خلال الترشيد فى استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضى الزراعية وتطبيق أساليب الرى الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية فى ظل محدودية الموارد المائية.