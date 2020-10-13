نجاح عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية لإحدى منتفعات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية،عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن بورسعيد في إجراء عملية استئصال ورم بالغدة الدرقية لمريضة تبلغ من العمر 31 عامًا، حيث تم إجراء عملية استئصال الورم للمريضة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك بمشاركة فريق متخصص من أمهر أطباء الجراحة العامة والتخدير بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من انتفاخ وآلام بالرقبة وتغير في الصوت، وبتوقيع الكشف الطبي عليها وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات وسحب العينات اللازمة لها، تبين أنها تعاني من ورم بالغدة الدرقية، وتمت إجراء العملية بنجاح، وقام بإجراء العملية كلٍ من د. محمد حلمي المعداوي استشاري الجراحة العامة بالمستشفى، د. محمد نعمان طبيب مقيم الجراحة العامة، أ.د. أحمد خميس أستاذ التخدير بجامعة عين شمس.

وفي إطار استمرار استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف التخصصات الطبية، أشار د.مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن ببورسعيد، إلى أنه تم إنشاء عيادة جديدة لأورام العظام بمستشفى التضامن، وتجهيزها بأحدث الأجهزة المستخدمة في علاج أمراض أورام العظام، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يحتاج إلى تقنيات وأجهزة خاصة ودقيقة، بالإضافة إلى فريق طبي ذو مهارة وكفاءة عالية لتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة للمرضى.

وتابع، أن أورام العظام تخصص منفرد في طب الأورام بالجهاز العضلي الحركي والكسور المرضية، حيث يتخصص في استئصال أورام العظام والمفاصل واستبدالها بمفاصل ذات طبيعة خاصة، وكذلك استئصال الأورام النسيجية العضلية المحيطة بالعظام، لافتًا إلى أنه تقرر العمل بعيادة أورام العظام مستشفى التضامن بورسعيد يوم الأربعاء من كل أسبوع، تحت إشرافه وإشراف د. محمد الكيكي المدير الطبي للمستشفى ود. محمد فاروق ذكي استشاري جراحة أورام العظام وجراحة العظام والمفاصل، وذلك لاستقبال وعلاج الحالات الخاصة بأمراض أورام العظام في المستشفى.