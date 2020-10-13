ينطلق خلال أيام..وزير الري السابق : مكاسب كبيرة لمصر من تنظيم أسبوع المياه الدولي

تنظم مصر سنويا أسبوع المياه الدولي بالقاهرة الذى يهدف إلى المساعدة في ربط قطاعي الأعمال الحكومي والخاص بالعلوم، والسياسات وآليات صنع القرار الخاصّة بمجال المياه والري، كما يهدف لخلق فرص لبناء شراكات مع وكالات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي مع منظمات العمل المدني والمؤسسات الحكومية.

وينطلق أسبوع القاهرة للمياه هذا العام فى الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجارى تحت شعار "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة - الطريق إلى داكار 2021".

و يضم المؤتمر الخاص بأسبوع المياه جلسات عامة وحلقات نقاش وورش عمل علمية ومعارض ملصقات وأحداث جانبية وحلقات دراسية. حيث يتم التعاون أكثر من عشر منظمات دولية وخبراء من 150 دولة حول العالم.

وقد افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بتاريخ 13 مايو 2018 ورشة عمل للإعلان عن انطلاق أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

يهدف أسبوع القاهرة للمياه إلى تعزيز الوعى المائى وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.

وتستمر فعاليات أسبوع القاهرة للمياه على مدار 5 أيام يتم خلالها تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة منها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوى فى مجال المياه وأفضل الممارسات بين المزارعين فى الحفاظ على المياه.

كما سيتم تنظيم العديد من الجلسات والبرامج العلمية التى تضم 5 جلسات عامة و 30 جلسة فنية، فضلا عن تنظيم اجتماعين رفيعى المستوى إضافة إلى 5 فعاليات جانبية يتم تنظيمها بالمشاركة مع 50 منظمة إقليمية ودولية.

ويشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020 أكثر من 150 متحدثا رفيع المستوى من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات حفل ختام أسبوع القاهرة للمياه، تكريم الفائزين فى المسابقة القومية للمحافظة على المياه، والتى أقيمت تحت مظلة الأسبوع ونظمتها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الجهود والمبادرات الوطنية للحفاظ على الموارد المائية، كما يختتم هذا الحدث العالمى برنامجه بتكريم الفائزين فى المسابقات التى تقام على هامش الأسبوع.

قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق إن أسبوع القاهرة الدولى للمياه يعطى فكرة عامة لما يتم داخل مصر وخارج مصر وما يواجه مصر من تحديات مثل سد النهضة.

وأضاف" علام" ل"دوت الخليج" أن هناك تحديات داخلية تواجهنا مثل ترشيد الاستخدامات عن طريق تحلية مياه الصرف وتطهير الترع والقضاء على التلوث ويتم عرض مجهودات مصر على الجميع ، كما يجعلنا نتعاون مع دول حوض النيل مثل تنزانيا.

وأشار وزير الرى السابق إلى أن الخبرات المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه تكون إضافة لأنهم ينقلون لنا خبرات مشروعات شاركوا بها فى دول أخرى، أو يشاركونا فى مشروعات مصرية.