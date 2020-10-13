تصدوا معنا.. «الشباب والرياضة» تواصل التوعية بأهمية الأمن القومى

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، غدا الأربعاء فى الخامسة مساء، ثانى لقاءات الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى والإفريقى تحت شعار "تصدوا معنا"، بمشاركة مراكز الشباب والكيانات الشبابية بمحافظة الشرقية، عبر الفيديو كونفرانس.





وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان لها نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن اللواء أركان حرب محمد الغبارى، المدير الأسبق لكلية الدفاع الوطنى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، سيتحاور مع الشباب فى إطار احتفالات الدولة بأعياد انتصارات أكتوبر واستغلال طاقات الشباب بشكل إيجابى ومفيد لهم وللوطن، وإحياء نموذج القدوة لدى الشباب من خلال إلقاء الضوء على أبطال حرب أكتوبر العظماء.



وتدور محاور هذه الحملة حول إبراز التحديات ومنها "أهمية العمق الإفريقى للأمن القومى المصرى، الربط بين الأمن القومى المصرى والإفريقى، إبعاد ومستويات الأمن القومى بمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين بأكاديمية ناصر العسكرية".

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق خاصية البث المباشر على المنصات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة للمشاركة فى اللقاء الحوارى.