20 أكتوبر.. الشباب والرياضة تنظم حوارا عن حروب الجيل الرابع

تنظم وزارة الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر فى الخامسة مساء، اللقاء الحوارى لشباب مصر تحت شعار "معاك أونلاين" على مسرح الوزارة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجى ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، بمشاركة عدد من شباب مصر، وفى إطار احتفالات الوزارة بذكرى انتصارات أكتوبر.





ويناقش اللقاء الحوارى عددا من أبرز الموضوعات والقضايا التى تدور حول حرب أكتوبر 73 وآثارها على المجتمع المصرى وهى"مصر إلى أين 2021، إيضاح رؤية الأخطار التى تتعرض لها مصر حاليا على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، حروب الجيل الرابع والخامس ومدى تأثيرها على الأمن القومى المصرى".

ويمكن المشاركة فى اللقاء عبر المنصات الرسمية للوزارة من خلال الرابط التالى https://www.emys.gov.eg/moy/online ويذاع اللقاء مباشرة على راديو وزارة الشباب والرياضة على الرابط: https://www.emys.gov.eg/emysradio/ والإعادة على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الشباب والرياضة.

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