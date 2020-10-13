تحت رعاية السيسى.. وزيرتا الهجرة والتجارة تشهدان فعاليات معرض تراثنا

حضرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، اليوم الثلاثاء، معرض تراثنا للحرف التراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للترويج للحرف التراثية التى تشتهر بها الدولة المصرية، بحضور وفد من أبناء مصر الدارسين بالخارج، لإطلاعهم على جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الاستثمار ودعم المشروعات اليدوية والصغيرة.





وفى بداية الجولة، قدمت وزيرة الهجرة شباب مصر الدارسين بالخارج، الذين حرصوا على توضيح خططهم المستقبلية لدعم الوطن بالاهتمام بدراستهم لمختلف التخصصات العلمية فى لقائهم بالدكتورة نيفين جامع، وشاهدوا عرضا عن "Expo 2020 Dubai"، وعرض لمليراث الحضارى وكيفية ربطه برؤية مصر المستقبلية.

وأشادت وزيرة الهجرة بروعة وإبداع الحرفيين المصريين، وعنايتهم بالمنتجات لتخرج بصورة دقيقة ومبهرة فى شتى المصنوعات، بأياد مصرية أبدعت فى التصميم والإنتاج لمختلف منتجات المعرض.

وأضافت نبيلة مكرم، أن المنتجات التراثية المصرية تفوق فى جمال تصميماتها وروعتها المنتجات الموجودة فى الأسواق، وتحتاج إلى الترويج الجيد لها داخليا وخارجيا، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعريف المصريين بالخارج بجهود الدولة فى دعم الاستثمار بشكل عام والحرف والصناعات الصغيرة أيضا، لتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد فى ظل تداعيات وباء كورونا المستجد.

وأكدت فى رسالة لشباب الدارسين: "عليكم الفخر ببلدكم ونشر جهودها لدعم قطاعات الاستثمار المختلفة"، مؤكدة فخرها بشباب المصريين من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ضمن المحافظات التى شهدتها الحملة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومشاركتهم فى المعرض بمنتجاتهم، إذ يشارك ولأول مرة شباب قرية "الفرستق" بمحافظة الغربية، بعد زيارة المحافظة ضمن "مراكب النجاة"، منوهة إلى أن الاستثمار فى الطاقات البشرية طريقنا للنهوض فى مختلف المجالات.

كما وجهت رسالة لشباب المصريين بالخارج للترويج للحرف اليدوية وما شاهدوه فى المعرض من إبداع فنى، مشيرة إلى حرصها على تنظيم زيارات للمصريين بالخارج بمختلف طوائفهم للمشروعات الاستثمارية التى تطلقتها الدولة، ومن بينها زيارة مدينة الأثاث الجديدة بدمياط التى تشغل جناحا بالمعرض هذا العام، ومنطقة الروبيكى للصناعات الجلدية التى تنتشر بشكل كبير فى صالات العرض، فضلا عن تعريف المستثمرين بالخريطة الاستثمارية لمصر وإدماجهم فى هذه المشروعات.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن معرض تراثنا الذى يعقد للعام الثانى على التوالى، يقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، والمشاركين من أصحاب الحرف، مضيفة أن "تراثنا" هو أكبر معرض للصناعات الحرفية، ويقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره، واستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلاله والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا فى توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل كثيفة لاعتماده على الابداع اليدوى.

وأشارت إلى أهميته فى تشكيل الهوية الثقافية، وأنه يوضح للعالم التنوع الحضارى والتاريخ العريق لشعب مصر.



من جانبها، قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إن المعرض به كنوز وتحف فنية، وأن الصانع المصرى صبور للغاية، حتى يبدع هذه التحف الفنية بكل حب وتفانٍ، مضيفة أن الشعب المصرى من أكثر شعوب العالم صبرا، ولديه حس فنى وذوق جميل فى الصناعات اليدوية التى تميز الفنان والحرفى المصرى.



ويعد "معرض تراثنا" أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، ويستمر فى الفترة من 10 حتى 15 أكتوبر الجارى، مشاركة 630 عارضا وعارضة بمعرض تراثنا من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتى كانت تشهد مشاركة 520 عارضا و35 جمعية أهلية.