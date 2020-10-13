- 1/2
- 2/2
وقال هانى أباظة، عضو الهيئة العليا للوفد ومرشح الحزب بالقائمة عن محافظة الشرقية، إن القائمة تضم قامات وعقولا مصرية مشهود لها على كل المستويات.
وأكد أباظة أن حزب الوفد يقف بكل مؤسساته خلف القائمة، مشيرا إلى أنه يقيم العديد من الفاعليات لدعم القائمة بشكل كامل وفى القلب منها مرشحى الوفد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الوفد يدعم القائمة الوطنية بدورة رياضية فى الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.