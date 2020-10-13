حزب الوفد يدعم القائمة الوطنية بدورة رياضية فى الشرقية

وقال هانى أباظة، عضو الهيئة العليا للوفد ومرشح الحزب بالقائمة عن محافظة الشرقية، إن القائمة تضم قامات وعقولا مصرية مشهود لها على كل المستويات.

وأكد أباظة أن حزب الوفد يقف بكل مؤسساته خلف القائمة، مشيرا إلى أنه يقيم العديد من الفاعليات لدعم القائمة بشكل كامل وفى القلب منها مرشحى الوفد.