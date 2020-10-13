الوطنية للانتخابات: تفتيش سيارات القضاة خلال دخول اللجان إجراء تأمينى

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور أكثر من 350 قاضيا وعضوا.

ودعا عضو الهيئة، مستشارى مجلس الدولة الحاضرين للندوة، إلى التعاون مع رجال الأمن فى حال طلب فحص سياراتهم عند دخول اللجان الانتخابية، وألا يجب أخذ الموضوع بحساسية، موضحا أن هذا الإجراء هو إجراء تأمينى لأجل المشرفين من المجلس ولسلامة العملية الانتخابية.

وشدد فى كلمته على ضرورة حفظ مجلس الدولة الموقر وهيبته، كما قدم شرحا لدور وأداء القاضى فى الإشراف على مجريات عملية الإقتراع باللجان الفرعية، وذلك طبقا للقانون، ومنها تحرير محضر غلق اللجنة الانتخابية فى الموعد المحدد، مع التحقق من سلامة الأقفال باليوم الثانى وتحرير محضرا بها.