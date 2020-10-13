الهيئة الوطنية للانتخابات: السماح للقاضى بترك اللجنة لمساعدة ذوى الاحتياجات

أجاز المستشار فارس سعد فام، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مساعدة رؤساء اللجان الانتخابية من مستشارى مجلس الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة فى التصويت خلال الانتخابات، وترك اللجنة والنزول له حال صعوبة صعوده إلى مقر اللجنة الانتخابية المخصصة للاقتراع.





جاء ذلك ردا على أسئلة الحضور من مستشارى مجلس الدولة بعد سردهم لعدد من المواقف التى يتعرضون لها خلال العملية الانتخابية وسؤالهم عن كيفية التصرف بها، وذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور عدد من قضاة وأعضاء المجلس. وأكد عضو الهيئة، أن واجب رؤساء اللجان مساعدة الناخبين والتعامل باحترام مع الجميع.

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