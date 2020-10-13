الوطنية للانتخابات: حقيبة لكل رئيس لجنة بها مستلزمات مواجهة كورونا

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور أكثر من 350 قاضيا وعضوا.

وتابع لاشين، خلال الندوة، "نحن فى ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وعلينا اتخاذ الإجراءات لمواجهة الجائحة ومراجعتها أولا بأول"، داعيا قضاة مجلس الدولة لمباشرة أعمالهم خلال انتخابات مجلس النواب 2020، والتمسك بالقانون والأخلاق الحاكمة للهيئة من استقلالية وحياد وكفاءة ومهنية.