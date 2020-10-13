وزير الأوقاف: مواجهة الفكر المتطرف تتطلب تضافر مؤسسات بناء الوعى

وأكد الوزير، فى بيان، أن ذلك يتطلب إلى جانب تفكيك الفكر المتطرف تفكيك جميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة والمحظورة، والحيلولة دون تسرب أى من عناصرها أو خلاياها النائمة إلى أى من مفاصل العمل العام أو مؤسسات الدولة، ولا سيما الدينية والتربوية والخدمية منها، لأن هذه العناصر خطر جسيم وداهم حيث حلت وحيث كانت.

وأضاف محمد مختار جمعة، أن مواجهة الفكر تتطلب أيضًا تضافر مؤسسات صناعة وبناء الوعى سواء أكانت دينية أم تربوية وتعليمية أم ثقافية أم إعلامية فى مواجهة جماعات الفتنة والشر، ومسابقة الزمن لتحصين المجتمع وبخاصة النشء والشباب من مخاطر التطرّف، والعمل الجاد والدءوب والمتتابع على نشر الفكر الوسطى المستنير وتعزيز وترسيخ وتجذير أسس الولاء والانتماء الوطنى، وتفنيد الشائعات، وكشف الخونة والعملاء والمأجورين، وعدم التستر على أى من عناصر أهل الشر، والتنبه لمخاطر الصفحات الوهمية والمشبوهة والمحرضة على الفوضى، وضرورة التثبت والتحقق من أى خبر قبل مشاركته، وعدم المشاركة فى أى صفحات وهمية أو مجهولة، والعمل على بيان منجزات الدولة ومؤسساتها فى جميع المجالات، وبذل أقصى الجهد لتعظيم هذه الإنجازات، وإعلاء المصلحة الوطنية العامة فوق كل اعتبار آخر، وجعل قضية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وعدم السماح بالنيل منه أو من رموزه أو مقدراته أولوية قصوى لا يمكن المساس بها أو التقصير فى الوفاء بحقها.

وشدد الوزير، على أن الوطن يبنى بعقول وسواعد وعطاء أبنائه الشرفاء.