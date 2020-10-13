وزير الإسكان: مدينة رأس الحكمة الجديدة ستكون مقصدا سياحيا عالميا

وأوضح الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، وسيتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجا سكنية كأبراج العلمين الجديدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها موقع المدينة.
ومن جانبه، أشار خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة التى ستنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأراضى الساحل الشمالى الغربى، ستوفر فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالى محافظة مطروح.
واتفق وزير الإسكان ومحافظ مطروح، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارة والمحافظة، لوضع التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وتحديد مناطق التنمية ذات الأولوية للبدء فى العمل بها.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها "خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎلمى، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣلى".
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