الحياء من الله .. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الأوقاف عن ثقتها فى خطبائها، وسعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويمكنكم الاطلاع على نص الخطبة من هنا.