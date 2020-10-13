رئيس مجلس الدولة: الرئيس السيسي يجل القضاة ويولي أهمية لشبابهم

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يحترم القضاة ويجلهم، مشيرًا إلى اهتمامه بتطوير منظومة الإدارة بما يضمن مساندة جهد القاضي والتيسيير على المتقاضين في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في تصريح على هامش ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، وبحضور نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي أهمية خاصة لشباب القضاة، ما برز جليًا من خلال الاهتمام بتكريمهم في أكثر من مناسبة، وتوجيهه المستمر بالتدريب ورفع الكفاءات لضمان أداء متميز، وكذلك اهتمامه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المحاكم والهيئات القضائية، وكذلك خلال انتخابات مجلس النواب المرتقبة.