وزيرة الهجرة تتابع واقعة الاعتداء على مواطن مصرى فى الأردن

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى بيان صحفى، أنها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على مواطن مصرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.
وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسفارة المصرية بالأردن على رد فعلها السريع فى التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، كما تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصرى فى هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانونى الكامل.
وقال السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، إن واقعة الإعتداء المشار إليها، وقعت فى نهاية سبتمبر الماضى نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصرى وجاره الأردنى، وتدخل أشقاء المواطن الأردنى فى هذا الخلاف.
وأكد أن السفارة المصرية فى عمان تابعت الواقعة منذ اليوم الأول، وعلى تواصل مستمر مع المواطن المصرى، وتم إبلاغ المحامى الذى كلفته السفارة بالدفاع عن حق المواطن المصرى بجميع تفاصيل الواقعة لمتابعتها مع الجهات القضائية الأردنية.
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