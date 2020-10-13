تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهانى إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لانتخابها رئيسة للدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.





وعبرت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان رسمى، عن فخرها بانتخاب الدكتورة هالة زايد لرئاسة هذه الدورة، مثمنة الجهود الحثيثة التى قامت بها وزارة الصحة بقيادتها فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر وخلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فضلاً عن تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بجميع المحافظات بنجاح غير مسبوق، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح. يذكر أن أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط انتخبوا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيسة لهذه الدورة خلال فعالياتها التى عقدت إلكترونيا لأول مرة على الإطلاق خلال يومى 11-12 أكتوبر 2020.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا مرسى تهنئ هالة زايد لانتخابها رئيسة اللجنة الإقليمية للصحة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.