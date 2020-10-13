فيديو .. الأوقاف توزع 12 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات

انطلقت اليوم الثلاثاء، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف، إلى محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى.





وحسب بيان لـ وزارة الأوقاف، أكدت غرفة العمليات بالوزارة على أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية خلال التوزيع، وعدم تصوير أحد. وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وذلك فى إطار حرصها على منع تفشى فيروس كورونا.

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