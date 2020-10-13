الأوقاف : توزيع 14 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات غدا

وحسب بيان لـ الوزارة، اليوم الثلاثاء، تنطلق سيارات توزيع اللحوم، إلى محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 1059 طنًا.