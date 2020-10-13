وحسب بيان لـ الوزارة، اليوم الثلاثاء، تنطلق سيارات توزيع اللحوم، إلى محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى.
وأوضحت الوزارة أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 1059 طنًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف : توزيع 14 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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