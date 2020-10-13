بالأرقام.. مرصد الأزهر يحذر من مخاطر تمدد داعش داخل إفريقيا

قال مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، إن شهر سبتمبر الماضى، شهد تصاعدًا غير مسبوق منذ مطلع العام الجارى فى النشاط الإرهابى بالقارة الإفريقية مقارنةً بالأشهر الماضية، حيث سجل هذا الشهر 85 عملية إرهابية أسفرت عن سقوط نحو 346 شخصًا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.





وأوضح مرصد الأزهر فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة وتيرة العمليات الإرهابية فى منطقة شرق القارة الإفريقية ومنطقة بحيرة تشاد، إذ تواصل حركة «الشباب» الصومالية تكثيف عملياتها الإرهابية لتكون الأكثر نشاطًا بتنفيذها 39 عملية فى دولتى الصومال وكينيا، بينهم 35 عملية فى الصومال فقط، أسفرت عن سقوط 81 قتيلًا وإصابة ما يزيد على 90 آخرين، لتصبح الأكثر تضررًا فى القارة الإفريقية، مما يشير إلى أن هدف الحركة لم يكن إيقاع أكبر عدد من القتلى بقدر ما تحمله من دلالات المكان وعدد الهجمات من رسائل للحكومة الصومالية، حيث تدعى حركة «الشباب» صعوبة فرض الحكومة الصومالية سيطرتها الكاملة على البلاد رغم الجهود الأمنية المبذولة من قبل القوات الصومالية المدعومة من قبل قوات «الأميصوم»، والتى أسفرت عن مصرع أكثر من 244 إرهابيًّا واعتقال 31 آخرين.

وفيما يتعلَّق بأنشطة جماعة «بوكو حرام» التى ضاعفت من نشاطها الإرهابى مقارنة بالشهر الماضى، فقد احتلَّت المرتبة الثانية بعد حركة «الشباب» بتنفيذها أكثر من 25 عملية إرهابية فى منطقة «بحيرة تشاد» غرب القارة الإفريقية، وكان لنيجيريا النصيب الأكبر من هذه العمليات بواقع 16 عملية إرهابية، ورغم قلة عدد تلك العميات مقارنة بحركة الشباب فإنها لا تزال الأكثر دموية فى القارة الإفريقية، حيث أسفرت هذه العمليات عن سقوط 149 شخصًا وإصابة العشرات، إضافة إلى اختطاف 51 شخصًا من نيجيريا، مما يُدلِّل على وحشية وإجرام تلك الجماعة التى تهدف إلى إراقة دماء أكبر عدد من الأبرياء.

أمَّا منطقة «الساحل»، فقد شهدت 11 عملية إرهابية حمل بعضها بصمات جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» والبعض الآخر بصمات جماعتى «داعش الصحراء الكبرى، وأنصار الإسلام»، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط ما يقرب من 44 شخصًا وإصابة العشرا، حسب بيان المرصد.

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تنامى أنشطة الجماعات الإرهابية فى إفريقيا، التى تُشكِّل التحدى الرئيس، مشيرًا إلى أنه رغم الجهود المبذولة - محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا- من أجل القضاء على تلك الجماعات خلال السنوات الأخيرة، فإن هناك بعض التحديات التى تعيق تحقيق نتائج إيجابية فى سبيل القضاء عليها أو الحد من أنشطتها.

وشدد المرصد على أهمية التنبُّه لمخاطر تمدُّد تنظيم «داعش» الإرهابى داخل القارة الإفريقية، وتنامى الصلات القائمة مع خلاياه المبايعة له فى منطقة شرق وغرب إفريقيا، والتى من الممكن أن تتطور بعد ذلك ويتم دمجها فى هيكل واحد، ممَّا يساعد «داعش» الإرهابى فى تمدُّده وسط وجنوب القارة بشكل أكبر وأوسع.