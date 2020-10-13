جامعة بنى سويف: الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية 19 أكتوبر

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عددا من الاجتماعات للجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، وشؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومجلس إدارة مركز المؤتمرات.





جاء ذلك بحضور المستشار المالى والقانونى وأمين عام الجامعة، والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات ودار الضيافة. وأعلن الدكتور منصور خلال اجتماع مركز اللغات والترجمة، عن بدء الاختبار الأكاديمى للغة الإنجليزية رقم 90، يوم 19 أكتوبر الجارى، ورقم 91 يوم 2 نوفمبر القادم، حيث تم عقد 5 اختبارات بحضور 420 باحثا ليصل إجمالى الباحثين الذين تقدموا لأداء الاختبارات منذ استئناف الاختبارات بالمركز مع بداية يوليو الماضى إلى 2640 باحثا. وخلال اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات، وجه الدكتور منصور بضرورة استعداد المركز للعام الدراسى الجديد لاستقبال أعضاء هيئة التدريس وتوفير جميع التسهيلات لهم وإزالة أى عقبات قد تواجههم خلال فترة إقامتهم. وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الموضوعات المتعلقة بنقل وندب عدد من أعضاء هيئة التدريس من وإلى الجامعة فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

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