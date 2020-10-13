وزير التعليم : أساس الحصة الدراسية للطلاب سوف تكون عبر شاشة التليفزيون

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل مدرسة مسئولة عن الجدول الخاص بها، وذلك لاختلاف عدد الطلاب والفصول بكل مدرسة عن أخرى، لذلك وضعت وزارة التعليم حرية التصرف في يد مدير المدرسة لأنه الشخص الوحيد الذي يعلم كيف يدير من المدرسة من حيث عدد أيام حضور الطلاب وغيرها.

وأوضح شوقي أن أساس الحصة الدراسية للطلاب سوف يكون عبر شاشة التليفزيون، مؤكدا أن هذا أمر مؤقت لظروف جائحة كورونا.

وأشار إلى أن ذهاب الطلاب إلى المدارس سوف يكون فقط من أجل شرح الأمور الصعبة أو تقييم الطلاب والامتحانات، والمواد التي تخرج عن المجموع وكذلك حصص الأنشطة.