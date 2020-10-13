إحالة أوراق مغتصب ابنته 9 مرات بالإكراه للمفتى

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثانية برئاسه المستشار أيمن سليمان وعضوية المستشارين عمرو عبده شاهين وجورج فخري حنا وبحضور بهاء على مدير نيابة الطفل بإحالة أوراق سامح عبد العزيز عبد الهادي، المتهم باغتصاب نجلته البالغة من العمر 16 عاما بالإكراه 9 مرات، بعد التعدى عليها بالضرب باستخدام " كرباج" لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقاً فيما هو منسوب إليه من إتهام، وتحديد جلسة 13 ديسمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نجلة المتهم وتدعى"سعاد" تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيا بالإكراه وإجبارها على ممارسة الرذيلة معها باستخدام كرباج.

وتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم.

وباشرت نيابة الطفل التحقيقات في القضية واستعمت لأقوال المجني عليها والتي اتهمت والدها باغتصابها كرها عنها واستخدامه كرباج وتوثيقها واكراهها لممارسة الجنس معه.

كما كشفت التحقيقات في القضية ان المتهم ارتكب جريمته 5 مرات مع نجلته كرها عنها، وقيامه باستغلال عدم تواجد زوجته بالمنزل في ارتكاب جريمته النكراء.

واعترف المتهم تفصيليا في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته في حق نجلته، وتم إحالته لمحكمة جنايات المحلة واصدرت حكمها المتقدم.