لحصوله على جائزة نوبل للسلام.. وزير الزراعة يهنئ برنامج الغذاء العالمي

بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي(WFP) بمناسبة حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.
وقال وزير الزراعة فى برقيته إن فوز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام، يعد تقديرا عميقًا بأهمية دور هذه المنظمة منذ إنشائها في تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية.
أعرب وزير الزراعة عن أمنياته لجميع العاملين بها النجاح والازدهار خلال السنوات القادمة.
الجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يتعاون مع وزارة الزراعة في العديد من المشروعات التنموية التي تخدم الشباب والمرأة بمحافظات الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.
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