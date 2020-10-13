تأجيل تجنيد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا.. مستند

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا رقم 184 لسنة 2020، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا.
نشر ذلك في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
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