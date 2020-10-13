بقصر التحرير.. بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن

بدأت، منذ قليل، بقصر التحرير بالقاهرة، جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن.



واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، الثلاثاء، كلًا من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ووزير خارجية العراق فؤاد حسين قُبيل بدء جلسة المُباحثات الرسمية للتشاور حول أبرز مجالات التعاون ومواقف العواصم الثلاث تجاه أهم قضايا المنطقة.

واستقبل سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، صباح أمس، الاثنين، بقصر التحرير، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، وذلك لعقد مباحثات، وعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر أن يعقد اليوم، الثلاثاء، مؤتمر صحفي يجمع وزير الخارجية سامح شكري ووزيري خارجية العراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي في القاهرة، عقب جلسة تكملة الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في عمان في شهر أغسطس الماضي.

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ويلتقي الوفد العراقي خلال الزيارة أيضًا المسئولين الحكوميين المصريين من أجل التنسيق الاقتصادي وعقد اللجنة العراقية المصرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بغداد قريبًا، كما سيلتقي الوفد العراقي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المستجدات على الساحة العربية.

يذكر أن التحالف المرتقب كان قد طرح لأول مرة العام الماضي وأعيد طرحه مؤخرًا بالعنوانين "المشرق الجديد" و"الشام الجديد"، وأشار إليه رئيس الوزراء العراقي بالعنوان الأول في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" على هامش زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

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