تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة 2020 وزير القوى العاملة يساند فتيات مصر للقيام بالأدوار القيادية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ممثلي مبادرة " فتيات في أدوار قيادية " ، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة 2020، لتعزيز مساندة الفتيات لتمكينهم ودعمها للقيام بالأدوار القيادية.

وأكد الوزير دعمه للمرأة المصرية، لافتا إلي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدور المرأة في المجتمع المصري ، مشيرا إلي أنه تم إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة في بداية عام 2019.

وأثنى الوزير على فكرة المبادرة التي تسهم في دعم الفتيات وإبراز استعداد الفتيات والشابات وقدرتهن على تولي مناصب قيادية ، واصفا أن المبادرة تعد فرصة لتعظيم إمكانات وقدرات الفتيات وتحقيق المساواة لهن على المستوى القومي.

وقامت الفتاة ندى عز الدين الطالبة بمرحلة الثانوية العامة بالاجتماع مع قيادات وزارة القوى العاملة بمختلف القطاعات والتعرف على مهامهم قبل أن يلتقي بها بالوزير ، معبرة عن سعادتها بالتعرف عن قرب عن دور الوزارة وتطلعها بأن تنشأ في بيئة عمل جيدة تدعمها وتدعم كل الفتيات المصريات وتمنح لهن الفرصة لاظهار امكانياتهم كما تخطط الوزارة .

يذكر أن المبادرة تنفذ تحت رعاية وزارة التضامن بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال، وتهدف لدعم ومساندة تمكين الفتيات، حيث تقوم الفتاة بتولي مهام صاحب المنصب القيادي .

كما قامت المبادرة بدعم رؤية تمكين الفتيات ودعم حقوقهم مع العديد من الجهات الوطنية والدولية ،والتي قامت من خلالها بتنفيذ 27 تبادلا للأدوار القيادية نصفهم من الجهات الحكومية : وزارات القوى العاملة ، والإعلام، والبيئة، والتنمية المحلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة (جهاز تنمية المشروعات)، والهجرة، والمجالس القومية للمرأة، والأمومة والطفولة، السكان) والنصف الآخر من الجهات الدولية (سفارات كندا، والأرجنتين، وتشيلي، والاتحاد الأوروبي، وأيرلندا، وهولندا، وكولومبيا، ولاتفيا، وإندونيسيا وجنوب كوريا، والممثل المقيم لمنظمات الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ومنح الوزير الطالبة ندى عز الدين شهادة تقدير دعما وتشجيعا لها ، وتقديرا لجهودها المبذولة خلال المبادرة.

حضر اللقاء إسراء سيد مستشار برامج التمكين الاقتصادي بمنظمة بلان انترناشيونال ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومنال عثمان مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة .