شاهد.. دورة تدريبية للعاملين بالمطارات على أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق

نظمّت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وإدارة التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوي، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان أعمال الإطفاء و مكافحة الحرائق، وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وبحسب بيان، الثلاثاء، تستمر الدورة التدريبية لمدة شهر كامل خلال أكتوبر الجاري لمدة يومين أسبوعيًا، وتستهدف تدريب نسبة ٢٥٪ من العاملين بالشركة.
ويشمل في اليوم الأول الجانب النظري الذي يضم أسباب حدوث الحرائق ،كيفية التصرف في حالات الطوارئ، وخطط الإخلاء، ومصادر الخطورة في أماكن العمل وإجراءات السلامة في حالة حدوث حريق، ويتم التدريب النظري في مركز التدريب التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي.
بينما يتم التطبيق العملي في اليوم الثاني بوحدة الدفاع المدني بمطار القاهرة.
وتهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين واستعدادهم لمواجهة أي طارئ بمقر الشركة وكيفية حماية أنفسهم و الآخرين في حالات الحرائق.
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