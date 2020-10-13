الصفدى من القاهرة: يجب التوصل لحل سياسى يحفظ أمن ليبيا ودول الجوار

وأضاف وزير الخارجية الأردنى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه المصرى والعراقى، بقصر التحرير بالقاهرة، أنه يجب التوصل لحل سياسى يحفظ أمن ليبيا ودول الجوار. من جانبه قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، إننا بحثنا الاستفادة من الخبرات الأردنية والمصرية في إعادة الإعمار.

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